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Звезда "Дома-2" Олеся Малибу вышла замуж за бизнесмена, который старше ее на 19 лет

0:43
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

STarHit пишет, что Олеся Малибу — эпатажная участница телепроекта "Дом-2" и модель призналась, что с детства мечтала выйти замуж за богатого мужчину. Недавно она обручилась с бизнесменом Артемием, который старше нее на 19 лет. Их свадьба прошла в столичном загсе в узком кругу друзей и родственников.

Звезда "Дома-2" Олеся Малибу вышла замуж за бизнесмена, который старше ее на 19 лет
Фото: Личный аккаунт Олеси Малибу в Instagram

Олеся утверждает, что у них с Артемием настоящая любовь. Девушка выдвинула супругу условия, чтобы он не изменял ей и не встречался с другими женщинами. Малибу также потребовала, чтобы Артемий зарабатывал не менее двух миллионов рублей и отдавал все деньги ей. Он согласился на эти условия еще до свадьбы.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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