STarHit пишет, что Олеся Малибу — эпатажная участница телепроекта "Дом-2" и модель призналась, что с детства мечтала выйти замуж за богатого мужчину. Недавно она обручилась с бизнесменом Артемием, который старше нее на 19 лет. Их свадьба прошла в столичном загсе в узком кругу друзей и родственников.
Олеся утверждает, что у них с Артемием настоящая любовь. Девушка выдвинула супругу условия, чтобы он не изменял ей и не встречался с другими женщинами. Малибу также потребовала, чтобы Артемий зарабатывал не менее двух миллионов рублей и отдавал все деньги ей. Он согласился на эти условия еще до свадьбы.
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