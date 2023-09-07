Избранница Прохора Шаляпина вынуждена расстаться с ним из-за криминала

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StarHit пишет, что после смерти отца у девушки Прохора Шаляпина — Ольги Сан начались серьезные проблемы, и она опасается за свою жизнь. В связи с расследованием смерти отца в Ставрополе, она была вынуждена уехать туда. Вместе со своей сестрой они пытаются добиться справедливости от местных властей и борются с женой отца и ее юристами.

Фото: Личный аккаунт Прохора Шаляпина в Instagram

Ольга признается, что она не может позволить себе отношения в настоящее время, так как все ее время и силы отнимает расследование смерти отца. Она говорит о том, как она скучает по Прохору, но сейчас ее главная цель — расследование дела. Она надеется, что они встретятся с Прохором и посетят Ставрополь и Кисловодск вместе.

Напомним, что отец Ольги — Сергей Бутов умер в феврале текущего года, и причина его смерти пока неизвестна. Ольга говорит, что ей и ее сестре грозит опасность, и она столкнулась с жуткими людьми. Ольга поставила свои личные отношения на паузу и говорит, что делает все возможное, чтобы разобраться в криминальной истории, связанной с смертью отца.

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