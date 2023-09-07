Вячеслав Жеребкин из группы "На-На" спасает жизнь сына и сам пытается побороть тяжелый диагноз

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55-летний Вячеслав Жеребкин, несмотря на то, что был секс-символом поколения 90-х, всегда относился к себе с юмором. В период популярности группы "На-На" и их облегающих костюмах, ему было неудобно и он испытывал смущение. Он также стеснялся внимания поклонниц, которые не давали прохода после концертов.

Фото: Личный аккаунт Вячеслава Жеребкина в Instagram

StarHit пишет, что певец заливал свои комплексы алкоголем, что не нравилось его первой супруге и детям. Его первый брак закончился разводом. Вторая супруга Вячеслава была его фанаткой с школьных лет. У них родилось четверо детей и Жеребкин стал более ответственным семьянином.

В программе "Секрет на миллион" Жеребкин рассказал, что у одного из его сыновей с детства серьезные проблемы со здоровьем — сахарный диабет. Вячеслав каждый день борется за то, чтобы его сыну стало лучше и он мог нормально себя чувствовать. Вячеслав Жеребкин и сам начал испытывать проблемы со здоровьем.

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