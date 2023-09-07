Авторы Telegram-канала "Небожена" сообщили о поездке российских комиков на новые территории РФ.
В Telegram-канала канале прокомментировали новость о том, что юморист Павел Воля якобы отправится в новые российские регионы.
Авторы "Небожены" рассказали, что у них имеется другая информация.
"Говорят, что на новые территории поедут Азамат Мусагалиев и, возможно, Гарик Харламов с Дорохом. Воля занят на большом количестве ТВ-проектов", — гласит информация паблика.
Ранее в Донбассе выступил солист группы "Звери" Роман Билык, который ранее выступил против проведения спецоперации на Украине.
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