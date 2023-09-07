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Telegram-канал "Небожена": Харламов, Мусагалиев и Дорохов поедут в новые российские регионы

0:42
Шоу-бизнес

Авторы Telegram-канала "Небожена" сообщили о поездке российских комиков на новые территории РФ.

Telegram-канал "Небожена": Харламов, Мусагалиев и Дорохов поедут в новые российские регионы
Фото: https://vk.com/kharlamovgarik

В Telegram-канала канале прокомментировали новость о том, что юморист Павел Воля якобы отправится в новые российские регионы.

Авторы "Небожены" рассказали, что у них имеется другая информация.

"Говорят, что на новые территории поедут Азамат Мусагалиев и, возможно, Гарик Харламов с Дорохом. Воля занят на большом количестве ТВ-проектов", — гласит информация паблика.

Ранее в Донбассе выступил солист группы "Звери" Роман Билык, который ранее выступил против проведения спецоперации на Украине. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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