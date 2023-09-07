Максиму Галкину* разрешили выступить в Казахстане 8 октября

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Власти Казахстана разрешили организаторам провести концерт юмориста Максима Галкина* в Астане. Эту информацию распространило управление культуры столицы республики.

Концерт запланирован на 8 октября и будет проводиться в Центральном культурном зале "Казахстан".

Ранее артист выразил недовольство в социальных сетях из-за отмены его выступлений в Казахстане. В ответ на это управление культуры Астаны пояснило, что отказ в разрешении на проведение концерта был обусловлен занятостью Центрального культурного зала "Казахстан" 6-7 октября. На эти даты уже запланированы выступления местных артистов в честь празднования Дня учителя.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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