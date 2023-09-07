Российский актер Иван Охлобыстин выступил с неожиданной реакцией по поводу того, что его коллега Юлия Пересильд полетела в космос сниматься в кино. Его слова приводит издание "Утро.ру".
Он считает, что Юлия продемонстрировала высшую форму профессионализма, не испугавшись отработать съемки в тяжелейших условиях. Стойкость и самоотверженность актрисы привели артиста в восторг.
"Заваренная в железной бочке, не пойми куда усланная… Это катастрофа! Я бы там умер от страха, если бы выдержал перегрузки", — откровенно заявил Охлобыстин.
Стоит учитывать, что Юлия Пересильд перед полетом в космос прошли специальную подготовку, которую порой не выдерживают даже мужчины.
Вчера Юлия Пересильд отмечала свой 39-й день рождения. С праздником ее поздравил ее возлюбленный.
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