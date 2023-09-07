45-летнаяя актриса Любовь Тихомирова рассказала, что режиссёр Рудинштейн называл её порнозвездой

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7 сентября Любови Тихомировой исполняется 45 лет. Издание StarHit рассказало о её ролях, которые стали для нее источником вдохновения. В пять лет она занималась гимнастикой в школе. В девять переключилась на балет. Спустя год она стала заниматься в театральной студии.

Фото: Официальное сообщество Любови Тихомировой в соцсети "В Контакте"

Тихомирова в возрасте 15 лет присоединилась к ученикам киношколы "Кадр" и впоследствии была принята в Лицей драматического искусства. В 17 лет она не смогла поступить в ЛГИТМиК, но после года упорной подготовки была одобрена комиссией московской труппы "Щуки". Уже на первом курсе ей предложили эпизодическую роль в постановке "Цилиндр" в театре имени Вахтангова. Впоследствии она сыграла в спектаклях "Турандот", "За двумя зайцами" и "Левша". После окончания учебы артистка присоединилась к театру "Сатирикон" под руководством Константина Райкина, где исполнила одну из своих лучших ролей — Чечилию из "Сеньора Тодеро". Официально карьера Тихомировой в кино началась с сериала "Медики", однако позже появились слухи о её участии в фильмах для взрослых. Продюсер Марк Рудинштейн был инициатором этих слухов, что серьёзно нанесло ущерб репутации актрисы.

"Он увидел моё фото в купальнике и назвал меня порнозвездой. Некоторые упомянутые связи были крайне нелепыми…. Мы даже не здоровались, когда встречались с Марком Григорьевичем после этого", — пожаловалась Любовь уже после смерти Рудинштейна.

Актриса в поздних интервью призналась, что оказала негативное влияние на свою репутацию, согласившись позировать обнажённой в возрасте 18 лет для фотографа, который утверждал, что эти снимки не будут распространяться в России, но могут привлечь внимание зарубежных режиссёров. Несмотря на это, режиссеры впоследствии прислушались к мнению продюсера и отказались рассматривать её для роли.

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