Стилист Александр Рогов назвал Анастасию Ивлееву самой модной звездой страны

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский стилист Александр Рогов считает блогера Анастасию Ивлееву самой модной звездой страны. Своим мнением он поделился в интервью журналу Sobaka.ru.

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в инстаграм

Александр Рогов выступил с похвалой в адрес личного гардероба артистки.

"Ее гардероб реально создан по крупицам — это прямо уровень! Я знаю, что в пандемию для церемонии "Муз-ТВ" ей везли из Парижа костюм Schiaparelli за бешеные тыщи евро на каких-то лютых перекладных", — поделился стилист.

Он назвал еще несколько брендовых вещей, которые ему запомнились, и отметил, что это высший класс.

Ранее Александр Рогов назвал топ-5 самых безвкусных артистов страны, среди которых оказалась и ведущая Лера Кудрявцева. В дальнейшем звезда ответила Рогову, и он принес ей свои извинения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.