Российский стилист Александр Рогов считает блогера Анастасию Ивлееву самой модной звездой страны. Своим мнением он поделился в интервью журналу Sobaka.ru.
Александр Рогов выступил с похвалой в адрес личного гардероба артистки.
"Ее гардероб реально создан по крупицам — это прямо уровень! Я знаю, что в пандемию для церемонии "Муз-ТВ" ей везли из Парижа костюм Schiaparelli за бешеные тыщи евро на каких-то лютых перекладных", — поделился стилист.
Он назвал еще несколько брендовых вещей, которые ему запомнились, и отметил, что это высший класс.
Ранее Александр Рогов назвал топ-5 самых безвкусных артистов страны, среди которых оказалась и ведущая Лера Кудрявцева. В дальнейшем звезда ответила Рогову, и он принес ей свои извинения.
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