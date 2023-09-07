Друг Славы Зайцева заявил права на бред умершего модельера

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Романов, близкий друг модельера Вячеслава Зайцева, пришел на шоу "Малахов" и заявил о своих правах на бренд "Слава Зайцев".

Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

Как утверждает Романов, он — единственный владелец бренда "Слава Зайцев".

"Печати, штампы, паспорт — все есть. Вот его подпись, вот его печать. Генеральная доверенность дана такому-то в том, что он является эксклюзивным официальным представителем художника-модельера Вячеслава Зайцева. Срок действия доверенности не ограничен", — объяснил он.

Мужчина утверждает, что в том виде, в котором Вячеслав Зайцев был представлен, есть его заслуга. Он был организатором и коммерческим директором проекта.

Романов рассказал, что еще при жизни друга пытался наладить общение с сыном модельера и предложить ему несколько проектов, но тот отказался.

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