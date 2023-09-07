Блогера и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в личном блоге фотографию в бикини. Она попировала у зеркала и похвасталась фигурой.
Никаких комментариев или пояснений она не оставила. Помимо трусов и лифа на фото можно разглядеть и татуировку звезды.
В начале лета она опровергла слухи о том, что сделала пластику груди. Она пояснила, что поддерживает хирургическое вмешательство только в случае мягкой коррекции, а не грубых изменений тела и лица.
Ранее певица Слава призналась, что улетела на Мальдивы. Скорее всего, артистка решила отдохнуть после разгоревшегося скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.
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