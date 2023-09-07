Юморист Максим Галкин* дал первое интервью после отъезда из России

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин перестал давать интервью с февраля 2022 года, однако он часто делится подробностями своей жизни в соцсетях. В Латвии он решил нарушить молчание и пообщаться с местными журналистами.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В свежем интервью он рассказал, что занимается изучением латышского языка, в чем ему активно помогает его подруга Лайма Вайкуле. Как пишет издание StarHit, в анонсе передачи "Знаменитости без фильтра" Галкин появился веселым, постоянно обращающимся к Тайме Вайкуле.

При этом Аллы Пугачевой, супруги юмориста, замечено не было, хотя предполагалось, что она также скажет пару слов журналистам.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.