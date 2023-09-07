Юморист Максим Галкин перестал давать интервью с февраля 2022 года, однако он часто делится подробностями своей жизни в соцсетях. В Латвии он решил нарушить молчание и пообщаться с местными журналистами.
В свежем интервью он рассказал, что занимается изучением латышского языка, в чем ему активно помогает его подруга Лайма Вайкуле. Как пишет издание StarHit, в анонсе передачи "Знаменитости без фильтра" Галкин появился веселым, постоянно обращающимся к Тайме Вайкуле.
При этом Аллы Пугачевой, супруги юмориста, замечено не было, хотя предполагалось, что она также скажет пару слов журналистам.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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