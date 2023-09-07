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Настя Ивлеева рассказала о встрече с "худенькой кучерявой" Аллой Пугачёвой

0:54
Шоу-бизнес

Известная актриса, участница сериала "Монастырь" Настя Ивлеева встретила певицу Аллу Пугачёву в 2019 году благодаря её мужу Максиму Галкину*. Юморист снялся в одном из выпусков YouTube-шоу Ивлеевой, и после этого она была приглашена на съёмки своего первого новогоднего фильма "Поездатый Новый год 2020!". Галкин* решил организовать личную встречу между Ивлеевой и Пугачёвой, предложив снять видеоблок у себя дома в Грязи с друзьями и товарищами, пишет thevoicemag.ru.

Настя Ивлеева рассказала о встрече с "худенькой кучерявой" Аллой Пугачёвой
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

На встрече с Примадонной актриса была впечатлена, описывая её как худенькую, кучерявую и красивую женщину. Их отношения стали дружескими, и Пугачёва даже приехала поздравить Ивлееву с 30-летием на торжество в стиле кибер-барокко.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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