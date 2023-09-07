Певица Пелагея поделилась подробностями о работе в телепроекте "Голос. Уже не дети". В своем блоге она рассказала, как проходят съемки.
Новый сезон стартовал несколько недель назад, но на экраны вышел пока только первый выпуск. Певица Пелагея, которая является одной из наставниц в проекте, решила поделиться кадрами со съемочного процесса. Также она раскрыла некоторые особенности работы.
"Сегодня уже прогон восьми номеров для завтрашней съемки "Голос. Уже не дети". Турбо-формат," — написала 37-летняя артистка в соцсетях.
Вместе с ней в проекте принимают участие Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. Вести шоу будет Яна Чурикова.
Ранее Первый канал отреагировал на информацию в Сети о том, что якобы на проекте заранее известно, кто будет победителем.
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