Певица Пелагея поделилась кадрами со съемок шоу "Голос. Уже не дети"

Певица Пелагея поделилась подробностями о работе в телепроекте "Голос. Уже не дети". В своем блоге она рассказала, как проходят съемки.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Новый сезон стартовал несколько недель назад, но на экраны вышел пока только первый выпуск. Певица Пелагея, которая является одной из наставниц в проекте, решила поделиться кадрами со съемочного процесса. Также она раскрыла некоторые особенности работы.

"Сегодня уже прогон восьми номеров для завтрашней съемки "Голос. Уже не дети". Турбо-формат," — написала 37-летняя артистка в соцсетях.

Вместе с ней в проекте принимают участие Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. Вести шоу будет Яна Чурикова.

Ранее Первый канал отреагировал на информацию в Сети о том, что якобы на проекте заранее известно, кто будет победителем.

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