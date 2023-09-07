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Модель Малиновская назвала "кринжем" работу пластического хирурга Хайдарова

0:53
Шоу-бизнес

Модель и телеведущая Маша Малиновская нецензурно выругалась по поводу работы пластического хирурга Тимура Хайдарова. Ее слова приводит Telegram-канал "Звездач".

Модель Малиновская назвала "кринжем" работу пластического хирурга Хайдарова
Фото: prt scr youtube.com/Историс - Откройте, Давид!

И хотя, по словам Малиновской, она встречала и восторженные отзывы о пластике у Хайдарова, она все равно посоветовала не ходить к нему.

"Мне кажется, это вообще не очень нормально, когда доктор во время и после операции со штативом над пациентом без сознания демонстрирует его формы. Это просто кринж", — отметила телеведущая.

В конце июля певица Слава обварился в Хайдарова в некачественной пластике груди. Звездный хирург дал ответ и заявил, что артистка не соблюдала назначенные рекомендации.

Ранее мы писали, что на фоне скандала Слава улетела на Мальдивы "лечиться".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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