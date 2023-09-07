Стоматолог назвала звезд, которые потратили миллионы на свои улыбки

2:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лечение зубов, как правило, включает в себя дорогостоящие процедуры. Однако для VIP-персон это часто становится приоритетным вопросом, на решении которого они не экономят.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Звездный стоматолог и челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова рассказала, что некоторые отечественные артисты стараются скрыть факт проведения манипуляций со своими зубами, но профессионалы в этой сфере всегда могут выявить подобные изменения.

"Например, у Аллы Пугачевой на фотографиях 70-80 годов видна совершенно другая улыбка по сравнению с её текущим видом. Там, вероятно, были установлены импланты и коронки. Ксения Бородина утверждает в соцсетях, что прорезавшиеся "восьмерки" закрыли её диастему, то есть щербину между передними зубами, но, возможно, это не совсем так. Телеведущая также установила виниры", — сказала Мелехова в интервью для интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Медицинский эксперт также упомянула знаменитостей, которые создали искусственно красивую улыбку с помощью зубных процедур. Среди них, по её словам, Сергей Шнуров, у которого установлено большое количество коронок и имплантов.

В то время как некоторые знаменитости готовы вложить значительные суммы в исправление зубов, другие, по каким-то причинам, избегают посещения стоматолога. Мелехова высказала мнение о тех представителях медиасферы, которым было бы полезно обратиться к дантисту.

"Ксении Собчак, возможно, стоило бы позаботиться о своем прикусе, но, возможно, это её фирменный стиль. Ольге Бузовой я бы порекомендовала уделить внимание улыбке, потому что на фотографиях в социальных сетях у неё красивые, белые и ровные зубы, но, судя по всему, есть проблемы с прикусом в реальной жизни", — подчеркнула Мелехова.

Цены на коронки и виниры могут варьироваться от двух до четырех миллионов рублей, уточнила врач. Если речь идет об имплантах, то стоимость увеличивается, по крайней мере, на 100 тысяч за каждую единицу.

"Как стоматолог, я никогда не буду обтачивать здоровые зубы под виниры, даже если клиент настаивает на этом. У меня уже были такие отказы. Кроме того, я против "белого унитаза" во рту, как у Прохора Шаляпина", — добавила Мелехова.

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