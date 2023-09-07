Певица Слава улетела лечиться на Мальдивы после скандала с Хайдаровым

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава улетела на Мальдивы, откуда опубликовала фотоснимок в ярко-лимонном купальнике. В своем блоге она призналась, что набрала семь лишних килограммов.

Фото: соцсети певицы Славы

"Ушла из сети, вернее, улетела лечиться на Мальдивы. Бабуля может себе это позволить. Переживания и нервы довели до предела, и я начала терять самое дорогое для меня — голос. А еще я плюс 7 кг, но мне все равно", — высказалась звезда.

В России Анастасия сама себя довела до истощения, так как стала злоупотреблять алкоголем на фоне разгоревшегося скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

В конце июля артистка обвинила звездного врача в том, что он некачественно сделал ей пластику груди. В свою очередь, Хайдаров заявил, что Слава не следовала рекомендациям.

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