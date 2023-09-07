Певица Zivert не раз получала предложения денег за секс

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Zivert, настоящее имя которой Юлия Зиверт рассказала, как ей предлагали секс за деньги. Своей историей она поделилась в YouTube-шоу "Вопрос ребром", ведет которое рэпер Баста.

Фото: Youtube

По ее словам, такие предложения поступали к ней неоднократно, к тому же многие девушки сталкивались с подобным. При этом Юлия не припоминает, чтобы такое случалось во времена ее работы танцовщицей.

Во время шоу певица рассказала, что одно из подобных предложений прозвучало, когда она готовилась к музыкальному концерту в гримерке.

"И не выглядело как-то так напрямую. Как это происходит — к тебе в гримерку прибегает администратор и говорит: "Там вот на VIPке сидит мужчина. Он бы хотел с тобой поехать в Париж на три дня. Готов за все заплатить". Естественно, мне не нужен этот мужчина", — сообщила певица.

Ранее мы писали о том, что певица не планирует в ближайшее время становиться матерью.

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