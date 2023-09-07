Певица Zivert не планирует заводить детей в ближайшем будущем

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Zivert опровергла слухи о том, что отказалась от сигарет и алкоголя в 2014 году в попытках забеременеть. В YouTube-шоу "Вопрос ребром" она заявила, что в целом пока не думала о наследниках.

Фото: Instagram

По ее словам, у нее не было даже мыслей о материнстве. В шутку она отметила, что ее "часики не тикают", так как она их не носит. В настоящее время она активно работает над новым альбомом и полностью погружена в творческий процесс.

"Я это сделаю тогда, когда буду уверена в том, что это мой человек. У меня нет желания просто родить детей. Я хочу родить их в настоящей любви. Хочу ли я в будущем детей или нет? Конечно, хочу", — поделилась звезда.

При этом ее мама уже хотела бы стать бабушкой, но понимает и принимает выбор дочери.

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