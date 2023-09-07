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Певец Прохор Шаляпин не готов создать семью без покупки второй квартиры

0:47
Шоу-бизнес

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин не торопится заводить семью, так как у него нет второй квартиры. В беседе с журналистами "КП" он отметил, что пока его устраивает холостяцкая жизнь.

Певец Прохор Шаляпин не готов создать семью без покупки второй квартиры
Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

При этом он понимает, что если встретит свою любовь, то ему придется приобрести вторую квартиру. Желательно, рядом с первой.

"Я наслаждаюсь этим состоянием. Хотя, конечно, я бы хотел создать семью. Но для этого мне нужно приобрести еще одну квартиру на этаже рядом с той, которая уже у меня есть", — объяснил исполнитель.

Сейчас Шаляпин живет один в двухкомнатной квартире в "сталинке", ему нравится район, но из-за "скромной" жилплощади он не торопится обзаводиться наследниками.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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