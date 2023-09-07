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Руководство Первого канала назвало фейком видеоролик из закулисья "Голос. Уже не дети"

1:19
Шоу-бизнес

Актер Стас Садальский выступил с критикой Первого канала по поводу съемок телешоу "Голос. Уже не дети". Он заявил, что съемочная команда заранее знает, кто победит, и дает наставления членам жюри, кого нужно брать. Однако на Первом канале отрицают правдивость слов артиста.

Руководство Первого канала назвало фейком видеоролик из закулисья "Голос. Уже не дети"
Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

"Совершенно очевидно, что запись, о которой идет речь — фейк, созданный на коленке: ничего не видно и не слышно, а вся привязка к нашему проекту целиком сочинена и дана в сопроводительном авторском тексте. В реальную запись на съемках Голоса попали бы и люди, и декорации, но взять их авторам этого видео было негде", — отметила пресс-служба в беседе со "СтарХитом".

Видео, которым поделился Садальский, сфабриковано, уверены на телеканале. Ролик явно смонтирован, ни к Первому каналу, ни к шоу "Голос" он не имеет отношения.

"Но на всякий случай сообщаем: указаний, влияющих на течение конкурса, на "Голосе" не дают", — заключили представители "Голоса".

Ранее Стас Садальский заявил, что музыкальный редактор телепроекта "Голос" обговаривал с Юрием Аксютой, на кого именно должны повернуться наставники во время съемок передачи.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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