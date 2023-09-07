Журналист Отар Кушанашвили раскрыл причину облысения Андрея Малахова

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандальный журналист Отар Кушанашвили стал гостем в новом выпуске YouTube-проекта Agent Show с Анастасией Ивлеевой, где подтвердил слухи о том, что телеведущий Андрей Малахов носит парик.

Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

В одном из эпизодов шоу Кушанашвили по заданию необходимо было либо позвонить Андрею Малахов и сообщить ему, что он тоже лысеет, либо выпить стакан с непонятной жидкостью. Журналист отказался, поскольку считает, что шутить над темой облысения своего коллеги — неэтично.

"Мне придется выпить, поскольку я узнал причину алопеции. Даже для меня будет "слишком" шутить на эту тему. Я узнал от человека, что Малахов проходит курс", — заявил Кушанашвили.

Возможно, под прохождением курса подразумевается курс химиотерапии, который назначают при онкологических заболеваниях. Одним из побочных эффектов этого лечения является выпадение волос.

Ранее телеведущий Андрей Малахов предупредил поклонников, что в Telegram появились мошенники, которые представляются его именем.

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