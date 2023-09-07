Продюсер Андрей Разин не смог уберечь Юрия Шатунова от "варваров"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин, проживающий сейчас в эмиграции, немного задержался с поздравлениями скончавшегося Юрия Шатунова. Накануне поклонники отмечали день рождения певца, ему бы исполнилось 50 лет.

Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

Разин признался, что хотел бы поздравить Юру с такой датой при жизни, но его уже нет в живых.

"Я тоже не снимаю с себя вины, что не уберег Юру от этого ужаса, которого никто не ожидал, и никто не мог даже подумать, что эти варвары могут сделать с ним. Царствие Небесное тебе, Юра. Ты был лучшим, ты был самым талантливым, самым главным в большом Советском Союзе. Пусть земля тебе будет пухом. Я и все ребята группы "Ласковый май", а также моя семья очень скорбим", — написал Андрей в личном блоге.

При этом многие в среде шоу-бизнеса и из приближенных к Шатунову уверены, что именно Разин своими заявлениями и неосторожными словами довел солиста "Ласкового мая" до инфаркта.

Напомним, что 6 сентября на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника Юрию Шатунову. На мероприятии присутствовала вдова исполнителя вместе с детьми.

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