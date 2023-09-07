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Актрису Агату Муцениеце обманули на 700 тысяч при ремонте загородного дома

1:33
Шоу-бизнес

Российская актриса Агата Муцениеце на своем YouTube-канале рассказал о ремонте загородного дома. Во время обустройства она стала жертвой обмана.

Актрису Агату Муцениеце обманули на 700 тысяч при ремонте загородного дома
Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Муцениеце призналась, что дизайнер Наташа Абрамович предложила ей свою помощь. Сначала она поставила кухонные шкафчики таким образом, что их дверцы невозможно было открыть. Но артистка тогда не обратила на это внимание. Затем, почти на протяжении года дизайнер договаривалась о товарах для дома по бартеру. В свою очередь, Агата предлагала прорекламировать ее услуги в соцсетях, но Наталья отказалась.

Ситуация изменилась, когда Муцениеце попросила Абрамович купить домой жалюзи и кондиционеры, так как не успевала сделать эта сама. Она перевела 700 тысяч рублей помощнице.

Она рассказала, что в когда дело дошло до выяснения, Наталья пыталась найти разные отмазки.

"Начался вынос мозга. Я: "Ладно, давай. Дальше буду сама. Просто пускай сделают возврат". Обещала, что сделают. Это было в мае, ребята. Деньги не вернулись, жалюзи нет, кондиционеров нет. Это я про бесплатный сыр в мышеловке. Дизайнер Наташа Абрамович, к моему большому сожалению, оказалась мошенницей", — заключила артистка.

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал о мошенниках в Telegram, который действуют от его имени.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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