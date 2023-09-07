Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что часто мучается из-за своего YouTube-проекта "Каково?!". Об этом он рассказал своей коллеге, блогеру Анастасии Ивлеевой в Agent Show.
"Могу сказать, что я очень часто укоряю себя за программу "Каково!?". Мне кажется, конечно, это такая фигня", — сказал Кушанашвили.
И хотя он считает эту работу "унизительной", этот формат приносит больше средств, чем съемка документального кино. Он отметил, что будет думать над этим вопросом.
В своем обращении к Ивлеевой он отметил, что она должна знать, как он мучается.
Ранее ведущий Андрей Малахов рассказал, что от его имени действуют мошенники.
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