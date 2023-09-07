Папарацци засняли поцелуй Леонардо Ди Каприо с 25-летней моделью

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Издание Page Six опубликовало снимки поцелуя голливудского актера Леонардо ДиКаприо с итальянской моделью Витторией Черетти.

Фото: prt scr youtube.com/Oscars

Папарацци засняли свидание возлюбленных в одном из клубов на Ибице. На снимках 48-летний актер обнимает, а затем целует 25-летнюю манекенщицу. Ди Каприо был одет в черную футболку, а на голове была черная кепка, чтобы скрывать лицо. В свою очередь модель предпочла одеться в блестящий топик золотистого цвета и голубые джинсы.

Напомним, что лето 2022 года появилась информация о расставании Леонардо Ди Каприо с актрисой Камилой Морроне, с которой артист встречался более пяти лет. Слухи о романе актера с Черетти появились летом этого года, когда пару заметили на совместной прогулке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.