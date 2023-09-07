Издание Page Six опубликовало снимки поцелуя голливудского актера Леонардо ДиКаприо с итальянской моделью Витторией Черетти.
Папарацци засняли свидание возлюбленных в одном из клубов на Ибице. На снимках 48-летний актер обнимает, а затем целует 25-летнюю манекенщицу. Ди Каприо был одет в черную футболку, а на голове была черная кепка, чтобы скрывать лицо. В свою очередь модель предпочла одеться в блестящий топик золотистого цвета и голубые джинсы.
Напомним, что лето 2022 года появилась информация о расставании Леонардо Ди Каприо с актрисой Камилой Морроне, с которой артист встречался более пяти лет. Слухи о романе актера с Черетти появились летом этого года, когда пару заметили на совместной прогулке.
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