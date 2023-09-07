Стилист Сергей Зверев рассказал об обиде приемного сына из-за денег

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Конфликт между стилистом Сергеем Зверевым и его приемным сыном продолжает развиваться. В этот раз шоумен в беседе с "Пятым каналом" заявил, что его наследник специально клевещет на него из-за обиды.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Стилист считает, что сделал все возможное, чтобы его взрослый сын сейчас мог заботиться сам о себе. По словам Зверева-старшего, к этому возрасту он уже был популярен и имел авторитет в сфере красоты. При этом он уточнил, что всего добился сам.

"30 лет — это уже, знаете, серьезно. Это диагноз. Ждать от бабушки, просить у бабушки денег в 30 лет — это совсем стыдно", — выразил свое мнение Зверев-старший.

Шоумен отмечает, что сын специально в интервью клевещет на него, поскольку обижен на то, что он больше не дает ему денег. Стилист подчеркнул, что будет оказывать помощь только тем людям, которые действительно в ней нуждаются.

Напомним, что недавно Зверев-младший сообщил, что его знаменитый отец не хочет помогать ему финансово, а также вычеркнул из наследства. Молодой человек также обвинил приемного родителя в том, что из-за его неоднозначной репутации он не смог получить профессию и сейчас не может найти работу.

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