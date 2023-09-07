Актер Андрей Леонов не виделся с проживающем в Европе сыном четыре года

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Андрей Леонов стал героем нового выпуска программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1". В беседе с Борисом Корчевниковым актер рассказал об отношениях с сыном.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

Евгений, старший сын Леонова от первого брака с Марией Куэвас, уже долгое время живет в Европе. По признанию актера, он уже долго время не виделся со своим наследником. Сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за политической ситуации.

"Проблема в том, что мы с ним уже четыре года не виделись: пандемия, потом, к сожалению, вот такая ситуация. Мы с ним не можем встретиться пока, во всяком случае, пока так", — поделился Леонов.

Ведущий Борис Корчевников подбодрил актера, заявив, что его сын в какой-то момент сам вернется в Россию.

"Да, надеюсь, что так!" — ответил ему артист.

Сейчас Андрей Леонов в браке с продюсером Анастасией, с которой они вместе воспитывают двоих детей -Анну и Михаила.

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