Садальский: Шатунов на съемках у Малахова заявил, что пошел бы к Разину на похороны

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал о неизвестном эпизоде из жизни Юрия Шатунова. Вместе с ним он участвовал в съёмках передачи "Привет, Андрей" с Андреем Малаховым. По словам артиста, программа выйдет в эфир в субботу, 9 сентября.

Фото: prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

На съёмках Юра вспоминал, сколько раз его в детстве обижали, и как директор детского дома сразу отобрала паспорт, когда он его получил.

Садальский в шутку предложил засадить её в тюрьму. На это солист "Ласкового мая" ответил, что она давно уже умерла. Далее состоялся следующий диалог:

— На похоронах был?

— Нет.

— А к Разину (продюсер коллектива Андрей Разин, с которым у Шатунова случился впоследствии конфликт из-за прав на песни — прим. ред.) пошёл бы?

— Обязательно! Чтоб удостовериться.

Этот разговор был снят, но наверняка вырежут. Разин узнав о выходе передачи, стал угрожать судами, пугал, что "волосы дыбом встанут", заключил Садальский в своём Telegram-канале.

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