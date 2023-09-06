Телеведущая Ксения Бородина без макияжа посетила салон красоты

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина активно делится подробностями своей жизни с поклонниками в социальных сетях. Она не только рассуждает с ними на разные темы, но и демонстрирует себя во всей красе. Так, она опубликовала видео без макияжа и без фильтров.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Ведущая "Дома-2" отправилась в салон красоты, откуда поделилась видеороликом — как она выглядит в свои 40 лет.

Интернет-пользователи отметили, что она не выглядит на свой возраст. Хотя нашли и те, кто отметил, что блогер смогла выбрать удачный ракурс. При этом Бородина никак не реагирует на заявления хейтеров.

При этом теледива тщательно следит за своей фигурой и внешним видом — даже на отдыхе в Турции она соблюдала режим тренировок и правильное питание.

Ранее журналистка Ксения Собчак ответила Бородиной на критику ее стиля.

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