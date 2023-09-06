Актриса Наталья Рудова поделилась фотоснимком с отдыха на яхте

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Telegram-канале фотоснимок в купальнике. 40-летняя артистка предстала с распущенными волосами на яхте.

Фото: prt scr youtube.com/Slow slow cow

По ее словам, она смогла всего на четыре дня вырваться на море. Затем ей придется вновь окунуться в рабочую рутину.

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