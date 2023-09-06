Актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Telegram-канале фотоснимок в купальнике. 40-летняя артистка предстала с распущенными волосами на яхте.
По ее словам, она смогла всего на четыре дня вырваться на море. Затем ей придется вновь окунуться в рабочую рутину.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды сериала "Татьянин день". Они отметили, что ее глаза светятся от счастья.
Ранее певица Ольга Орлова похвасталась интерьерами своего загородного дома.
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Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.