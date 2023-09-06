Финалистка шестого сезона шоу "Голос" Ян Гэ получила предложение руки и сердца. В своем блоге она поделилась новостью, а также призналась, что ответила согласием.
Актриса похвасталась перед поклонниками кольцом с крупными бриллиантами на безымянном пальце и поделилась эмоциональным видео. О своем женихе она ничего не рассказала.
"Минуточку внимания. Я сказала: "Да"", — написала Ян Гэ.
Известно, что два года назад Ян Гэ встречалась с мужчиной из Германии по имени Мариус. Он никак не был связан с миром шоу-бизнеса.
Ранее актриса Мария Кожевникова в честь десятой годовщины свадьбы опубликовала архивные кадры с венчания.
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