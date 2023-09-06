Отец пятерых дочерей Владимир Кристовский ограничивает детей в просмотре мультиков

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и солист UMA2RMAN Владимир Кристовский воспитывает пятерых дочерей — Ясин, Станиславу, Мию, Уму и Тею. Он рассказал, что ограничивает их не только в пользовании телефоном, но и в просмотре телевизора.

Фото: prt scr youtube.com/Владимир Кристовский

"Как и во всех семьях, у нас есть свои запреты, связанные не только с телефонами, но и телевизором. Допустим, мультики смотреть младшие могут только по вечерам и не больше двух часов в день", — отметил Кристовский в беседе со StarHit.

Он также поделился, что во всем поддерживает наследниц, помогает и добрым словом, и деньгами. Певец искренне хочет, чтобы каждая из них нашла себя, а он в этом готов помочь.

"Мне очень хочется, чтобы они нашли себя, поэтому любому выбору буду рад. Профессия музыканта не такая легкая, как кажется со стороны. Но, если кто-то из них выберет музыку, тоже буду помогать", — отметил певец.

Помимо пятерых дочерей, у певца еще есть шестилетний сын Федор.

Ранее стало известно, что 54-летний актер Сергей Астахов второй раз стал отцом.

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