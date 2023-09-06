Критик Павел Рудченко указал на профессиональное выгорание Лепса

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко уверен, что певец Григорий Лепс перегорел. Это связано с плотным гастрольным графиком.

Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

Рудченко уверен, что Лепс не смог оправиться от разрыва с женой Анной в 2021 году и с головой ушел в работу. Однако это привело к тому, что он устал и физически, и морально.

"Он, как эмоциональный человек, уже находится на перегорании. Уже 1,5-2 года можно наблюдать его расхлябанное поведение как на сцене, так и после концертов, как он морды бьет своим поклонникам и прочее. Его эмоции, менталитет, грузинская кровь играет. Григорий Лепс немного расслабился", — сказал продюсер в беседе с NEWS.RU.

Павел Рудченко также предупредил, что артиста из-за такого графика может ждать нервный срыв, так как любому человеку тяжело работать без отдыха.

"Не каждый артист выдержит такой режим работы, учитывая, что в последние годы он практически не делал никаких перерывов, наоборот, идут коллаборации с молодыми артистами, выпускает новые альбомы", — напомнил музкритик.

Ранее певец Григорий Лепс рассказал о разочаровании в себе и приступах самокопания.

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