Стало известно, какая еще знаменитость появится в российской версии "Постучись в мою дверь"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Создатели российской версии сериала "Постучись в мою дверь" явно подошли к выбору актеров ответственно и собрали яркую и талантливую команду. Среди них можно увидеть звезду Comedy Club Марину Кравец и певца Влада Соколовского. Главные роли исполняют молодые и талантливые актеры Никита Волков и Лиана Гриба.

Однако, на съемках адаптации турецкого сериала Super.ru заметил еще одного известного блогера и спортсмена - Сашу Стоуна, бывшего молодого человека тик-токерши Вали Карнавал. Пока не известно, какую роль в сериале сыграет Саша Стоун.

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