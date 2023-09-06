Психолог раскрыл главные проблемы Панина*, из-за которых он пьет

2:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Алексей Панин* снова оказался в центре серьезного скандала. По данным СМИ, его арестовали за пьяный дебош в Таллине, столице Эстонии. За это ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Фото: Wikipedia

Психолог Сергей Костеренко заявил, что артист демонстрирует поведение, характерное для алкоголиков.

"На видео задержания, которое распространилось в сети, можно услышать, как он в детском тоне умоляет полицейских дать ему сигарету. Из более ранних событий видно, что он находится в несоразмерной зависимости от своей матери. Можно сказать, что он не вырос из роли маминого сынка", — объяснил эксперт свою точку зрения в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

По мнению Костеренко, из-за чрезмерной опеки матери и самопожаления ему сложно стать взрослым человеком.

"Внутри себя он ощущает себя недостаточно мужественным. Для того чтобы доказать себе свою ценность, он предпринимает провокационные действия. Алкоголь ему нужен для снижения чувства неполноценности и возможности проявить себя более смело", — добавил психолог.

Костеренко подчеркнул, что Панину могла бы помочь серьезная психологическая работа над его личностью.

"Например, индивидуальная терапия, направленная на исцеление детских травм, коррекцию искажений воспитания и восстановление здоровой самооценки, могла бы помочь. Но вместо этого он выбирает алкоголь, который становится для него непреодолимой зависимостью", — заключил психолог.

Собеседник пояснил, что характер человека формируется на основе его реакций на прошлые события, установки и убеждения. Проработав эти аспекты, Алексей Панин мог бы "исцелиться" и вернуться к нормальной жизни.

"Изменяя свое отношение к прошлому, принимая новые решения и меняя модели поведения, человек может обновить свой характер. Это ведет к изменению поступков, обновлению социального окружения и улучшению отношений с близкими. Меняя характер, можно изменить свою судьбу", — пояснил Костеренко.

*признан иностранным агентом в РФ

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