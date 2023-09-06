Певец Юрий Лоза напомнил о нелицеприятных высказываниях Макаревича* про людей

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и музыкант Андрей Макаревич, проживающий в Израиле, считает, что русские евреи сильно отличаются от израильских. По его словам, вторым следует взять пример с российских евреев, создавших "великую культуру".

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Так, Андрей Макаревич предложил отправить израильтян в Россию, чтобы они "добились чего-то, заработали имя", а затем вернулись на Родину в качестве "лучших".

Исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза не удивлен такими заявлениями коллеги по цеху Андрея Макаревича. Он напомнил, что тот всегда говорил о любых людях не слишком приятные вещи.

"Макаревичу* же здесь тоже не нравилось. Ему и наше поколение не нравилось, и наши люди тоже. Он говорил, что 80% населения Земли дебилы. Ему и там не нравится. Может, он такой человек просто", — сказал Лоза в беседе с "Общественной службой новостей".

Лоза напомнил, что музыкант плохо высказывался и о русских, и об американцах, теперь дело дошло до евреев. Просто ему нигде не нравится, подчеркнул певец.

Юрий Эдуардович призвал не реагировать на слова Андрея Макаревича. Он напомнил, что мир несовершенен.

Ранее Юрий Лоза высказался о феномене Шатунова.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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