Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ольга Серябкина предстала в роли автоинспектора
Экономист Стукалов предупредил об осеннем скачке цен на квартиры
Актер Денис Никифоров высказался о возможном актерском будущем детей-двойняшек
Политолог Колчин: Словакию могут возглавить пророссийские силы
В Петербурге искусственный интеллект помогает планировать подачу питьевой воды
RT опубликовало кадры спасения участника СВО от толпы преследователей в Батайске
Грядущие военные учения Армении и США насторожили Кремль
Диетолог Елена Соломатина предупредила о способности кофе разрушать зубы
Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы

Певец Юрий Лоза напомнил о нелицеприятных высказываниях Макаревича* про людей

1:26
Шоу-бизнес

Певец и музыкант Андрей Макаревич, проживающий в Израиле, считает, что русские евреи сильно отличаются от израильских. По его словам, вторым следует взять пример с российских евреев, создавших "великую культуру".

Певец Юрий Лоза напомнил о нелицеприятных высказываниях Макаревича* про людей
Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Так, Андрей Макаревич предложил отправить израильтян в Россию, чтобы они "добились чего-то, заработали имя", а затем вернулись на Родину в качестве "лучших".

Исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза не удивлен такими заявлениями коллеги по цеху Андрея Макаревича. Он напомнил, что тот всегда говорил о любых людях не слишком приятные вещи.

"Макаревичу* же здесь тоже не нравилось. Ему и наше поколение не нравилось, и наши люди тоже. Он говорил, что 80% населения Земли дебилы. Ему и там не нравится. Может, он такой человек просто", — сказал Лоза в беседе с "Общественной службой новостей".

Лоза напомнил, что музыкант плохо высказывался и о русских, и об американцах, теперь дело дошло до евреев. Просто ему нигде не нравится, подчеркнул певец.

Юрий Эдуардович призвал не реагировать на слова Андрея Макаревича. Он напомнил, что мир несовершенен.

Ранее Юрий Лоза высказался о феномене Шатунова.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
Стало известно о новой работе генерала Суровикина
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Последние материалы
Полковник Макгрегор: Путин доведёт свои войска до самой польской границы
Актриса Мария Миронова предстала в качестве режиссера
Актриса Дина Корзун не общается с Чулпан Хаматовой по причине избирательности
Певица Ирина Ортман месяц не получала новостей с фронта от мужа
Нарышкин рассказал, что Служба внешней разведки РФ консультируется с "визави" из ЦРУ
Возлюбленный Юлии Пересильд эмоционально поздравил ее с днем рождения
Наследники Людмилы Гурченко договорились о продаже тайной дачи артистки
Певица Ольга Орлова показала интерьеры загородного дома
Актриса Анастасия Калашникова рассекретила пол ребенка спустя месяц после рождения
Солист группы "Три дня дождя" Викторов вышел на сцену после рехаба
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников