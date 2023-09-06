Артистка Мария Миронова ушла из "Ленкома имени Марка Захарова" и сменила профессию. Как сообщает "Вокруг ТВ", она дебютировала в качестве режиссера.
В театре на Таганке был представлен спектакль, поставленный Мироновой. По ее словам, она никогда раньше о таком не задумывалась и случившееся стало для нее неожиданностью.
"Больше всего я иронизировала над женщинами в этой профессии, которая убивает женский пол… Как мне казалось", — поделилась Мария.
В вышедшей постановке Миронова смогла выразить свою иронию над современными реалиями, над мужчинами и над собой в новой роли режиссёра.
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