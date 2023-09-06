Певица Ирина Ортман месяц не получала новостей с фронта от мужа

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, бывшая солистка группы "Тутси", Ирина Ортман переживает из-за разлуки с мужем-офицером Романом Бабкиным, ушедшим на фронт. Она рассказала журналистам "Вечерней Москвы", что стало для нее настоящим испытанием.

Фото: prt scr youtube.com/Ирина Ортман

Ортман призналась, что отсутствие связи сильно на нее повлияло — она не знала, где ее муж и что с ним, поэтому находилась в подавленном состоянии.

"Быть женой офицера — это значит иметь много внутренней силы и быть готовой к испытаниям. Надо было что-то делать. Понимала, что единственное, что может меня отвлечь, — это моя работа. Я дала концерт, и хотя бы немного, но это помогло", — поделилась она.

Сейчас сотрудник Росгвардии, получивший орден Мужества, находится дома, но Ирина уже морально себя настраивает, что его могут вызвать в любой момент.

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