Актер Михаил Тройник обратился к своей избраннице в день ее рождения и поблагодарил за нежность. Артист поделился кадрами со своей возлюбленной.
"С днем рождения, моя любовь. Спасибо тебе за нежность", — высказался артист в личном блоге.
В свою очередь в комментариях отметилась сама именинница и поблагодарила его, назвав "родным".
Юлия Пересильд отмечала день рождения, приурочив его к выходу книги "Это космос, детка!". В павильоне "Книги" на ВДНХ собрались ее родные и друзья.
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