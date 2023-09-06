Возлюбленный Юлии Пересильд эмоционально поздравил ее с днем рождения

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Михаил Тройник обратился к своей избраннице в день ее рождения и поблагодарил за нежность. Артист поделился кадрами со своей возлюбленной.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

"С днем рождения, моя любовь. Спасибо тебе за нежность", — высказался артист в личном блоге.

В свою очередь в комментариях отметилась сама именинница и поблагодарила его, назвав "родным".

Юлия Пересильд отмечала день рождения, приурочив его к выходу книги "Это космос, детка!". В павильоне "Книги" на ВДНХ собрались ее родные и друзья.

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