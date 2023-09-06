Наследники Людмилы Гурченко договорились о продаже тайной дачи артистки

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни в 2017 году, оставив наследство матери своим родным — мужу Александру, дочери Елене и внучке Таисии. Так, последние шесть лет между отцом и дочерью идут разбирательства из-за оставленного имущества.

Фото: http:// gurchenko.ru

Как сообщает "КП", договориться Александр и Елена пока смогли только о продаже тайной дачи Гурченко в деревне Глаголево.

"Я не могу сказать, что мы с отцом помирились. Мы до сих выясняем отношения из-за наследства. Процесс движется очень медленно, и не совсем так, как мне бы хотелось. Пока удалось договориться только на продажу дачи. Сейчас как раз идет оформление документов на земельный участок. Если все будет хорошо, то деньги мы поделим пополам. По квартирам и машинам пока ничего не могу сказать. Боюсь сглазить".

Сама Людмила Гурченко довольно долго скрывала тот факт, что у нее есть дача — лишь ее дочь Елена показала имения, которые оказались довольно скромными.

Поделить наследство не могут и родственники артиста Александра Градского. Старший сын музыканта рассказал, что последняя жена отца почти не приходила к нему, пока он умирал.

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