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Солист группы "Три дня дождя" Викторов вышел на сцену после рехаба

1:07
Шоу-бизнес

Певец Глеб Викторов, солист рок-группы "Три дня дождя", впервые появился на сцене после трехмесячного перерыва. Видео его выступления появились в Сети.

Солист группы "Три дня дождя" Викторов вышел на сцену после рехаба
Фото: prt scr youtube.com/POPCAKE

Артист выступил на закрытом мероприятии лейбла IZBA, резидентом которого является. Для всех зрителей его выход стал настоящим сюрпризом.

Глеб появился на сцене в бомбере с вырезками новостей о закрытии своего проекта, он спел свои знаменитые песни и представил новый клип "За край".

Своим поклонникам Викторов рассказал о нахождении в рехабе. По его словам, он не понял, что произошло.

"Я был в вакууме. Первое время ни звонков, ни приездов, вообще ничего. В тот момент понял, зачем я вообще существую", — рассказал артист.

Певца забрали в больницу 20 июня 2023 года после того, как он не смог провести концерт из-за ухудшения самочувствия.

Ранее вдова Юрия Шатунова расплакалась при открытии памятника солисту "Ласкового мая".

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