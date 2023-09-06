Актер Виталий Хаев появился на публике с молодой возлюбленной

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Виталий Хаев, известный ролями в таких картинах, как "Благословите женщину", "Калашников", "Салют-7", вышел в свет с новой возлюбленной — 33-летней Даной Янкис. Как выяснили журналисты, женщина младше своего известного избранника на 25 лет.

Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

Вместе они появились на премьере фильма "Праздник", где Хаев сыграл одну из ролей. Несмотря на большую разницу в возрасте, они смотрелись очень органично и явно не испытывали никакого неудобства.

Как сообщает StarHit, о новой избраннице актера известно немного — она никак не связана с миром кино, а до лета 2023 года числилась учредителем организации по продаже овощей и фруктов.

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