Российский актер Виталий Хаев, известный ролями в таких картинах, как "Благословите женщину", "Калашников", "Салют-7", вышел в свет с новой возлюбленной — 33-летней Даной Янкис. Как выяснили журналисты, женщина младше своего известного избранника на 25 лет.
Вместе они появились на премьере фильма "Праздник", где Хаев сыграл одну из ролей. Несмотря на большую разницу в возрасте, они смотрелись очень органично и явно не испытывали никакого неудобства.
Как сообщает StarHit, о новой избраннице актера известно немного — она никак не связана с миром кино, а до лета 2023 года числилась учредителем организации по продаже овощей и фруктов.
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