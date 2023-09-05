Анастасия Решетова ответила на слухи об уколах красоты фотографией своего сына

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Анастасия Решетова — модель и бывшая девушка Тимати сейчас придерживается естественного образа жизни, отказавшись от филлеров, других процедур красоты и окрашивания волос. Она стремится сохранять свою естественную красоту. Однако, несмотря на это, она часто сталкивается с негативными комментариями и обвинениями от хейтеров.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Решетовой в Instagram

Анастасия обычно отвечает на такие комментарии. В одном из случаев она опубликовала фотографию своего трехлетнего сына в сторис со снимком и подписью:

"Наверное, Ратик тоже себе "углы Джоли" колет. Это одна из самых популярных приписываемых мне бьюти-процедур".

Однако, этот аргумент не является самым убедительным, так как внешность бывшего Анастасии — Тимати, также вызывает вопросы.

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