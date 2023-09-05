Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог объяснил, почему осенью люди набирают лишний вес: всё дело в отсутствии солнца
США считают, что по зерновой сделке сохраняется возможность для дипломатии
Паркет из Италии, аксессуары от Fendi: квартира Басты стоимостью больше миллиона долларов
Певица Ольга Орлова защищает Ксению Бородину: "Ксения кажется жестким человеком, но она ранимая"
Актёр Алексей Панин прокомментировал свой дебош в Таллине: люди поступили нечестно
60-метровый астероид пролетел мимо Земли
Раскритиковавший СВО телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу
В Подмосковье женщина не хотела идти к врачам, пока не вырастила на бедре 2-литровую липому
Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев

Анастасия Решетова ответила на слухи об уколах красоты фотографией своего сына

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Решетова — модель и бывшая девушка Тимати сейчас придерживается естественного образа жизни, отказавшись от филлеров, других процедур красоты и окрашивания волос. Она стремится сохранять свою естественную красоту. Однако, несмотря на это, она часто сталкивается с негативными комментариями и обвинениями от хейтеров.

Анастасия Решетова ответила на слухи об уколах красоты фотографией своего сына
Фото: Личный аккаунт Анастасии Решетовой в Instagram

Анастасия обычно отвечает на такие комментарии. В одном из случаев она опубликовала фотографию своего трехлетнего сына в сторис со снимком и подписью:

"Наверное, Ратик тоже себе "углы Джоли" колет. Это одна из самых популярных приписываемых мне бьюти-процедур".

Однако, этот аргумент не является самым убедительным, так как внешность бывшего Анастасии — Тимати, также вызывает вопросы.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Заведующая детсадом в Красноярске публикует интимные фото в Сети
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
Последние материалы
Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
В iPhone появятся новые форматы фото и видео
В Китая у озера Тяньчи обнаружили змееподобное существо
Китайская штангистка установила два мировых рекорда на чемпионате мира в Эр‑Рияде
Светлана Немоляева раскритиковала актёра Владимира Талашко за поддержку Украины
Нейросеть исполнит симфонию на концерте в рамках ВЭФ-2023
В Перу странным образом убито 33 овцы
В Петербурге 17 учителей уволились из "лучшей школы" района
Россиян просят не ездить в Германию на личных автомобилях
Генерал Гурулёв рассказал, как может быть нанесен ядерный удар по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников