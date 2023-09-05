Паркет из Италии, аксессуары от Fendi: квартира Басты стоимостью больше миллиона долларов

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, не показывает свою роскошную жизнь публично, но он гордится своими достижениями. Восемь лет назад он приобрел квартиру в Москве за 50 миллионов рублей, и сейчас ее стоимость значительно возросла. Однако Баста не называет свою недвижимость "миллиардерской", он просто считает ее хорошей квартирой, сделанной с любовью. Интерьером квартиры занималась его супруга Елена Пинская, которая постаралась создать комфортную и вкусную обстановку. В квартире есть светлые стены, мебель, книжные полки и картины. Особое внимание Баста обратил на итальянский паркет, который был специально отреставрирован и добавляет красоты в интерьер.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZX_bIHcg6dQ

Баста не позволил журналистам посетить четыре из пяти комнат его квартиры, но понятно, что она вмещает большое семейство Басты. Это свидетельствует о том, что для него важно создать комфортное пространство для своей семьи.

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