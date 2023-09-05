Раскритиковавший СВО телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу под названием "В кругу друзей" на телеканале "Россия-1" после того, как он выразил критику в отношении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание "КП-Беларусь".

Фото: Официальное сообщество Дмитрия Шепелева в соцсети "В Контакте"

Новая программа будет посвящена животным, и Шепелев совместно с экспертами в области кинологии, зоологии и зоопсихологии будет рассказывать о домашних и диковинных питомцах, а также их знаменитых владельцах. Премьера первого выпуска запланирована на 9 сентября.

Важно отметить, что весной 2022 года Шепелев выразил свою критику по поводу специальной военной операции. 24 февраля телеведущий опубликовал пост в своих социальных сетях, выражая стыд за действия России.

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