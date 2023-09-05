Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе впервые вместе появились на публике

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что полгода подробности о романе молодой миллиардерши Кайли Дженнер из семейства Кардашьян-Дженнер с актером Тимати Шаламе поклонники узнавали только благодаря снимкам от папарацци и инсайдерам, близким к звездам.

Фото: Личный аккаунт Кайли Дженнер в Instagram

Романтический дебют произошел на концерте Бейонсе передает Daily Mail. Ожидая концерт, Тимоти и Кайли мило болтали и наслаждались компанией друг друга. И хотя в разговор нет-нет, да и вклинивалась сестра селебрити Кендалл Дженнер, влюбленные явно были сконцентрированы лишь друг на друге. Некоторым поклонникам такое свидание все-таки показалось совсем неромантичным, а даже постановочным. Читателей портала возмутило, что на протяжении всего видео, Шаламе курит рядом со своей избранницей.

"Он выглядит так, будто ему 12", "Выпустил сигаретный дым ей в лицо — романтика мертва" —, пишут в комментариях.

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