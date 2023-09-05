Звезду "Уэнсдэй" выгнали из сериала из-за обвинений в насилии

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт не будет участвовать во втором сезоне шоу из-за обвинений в насилии, сообщает Daily Mail.

Фото: Wikipedia

22-летний канадский актер играл роль Ксавьера Торпа в спин-оффе "Семейка Аддамс" — ученика школы, обладающего способностью превращать искусство в реальность.

"Он всегда был вежливым по отношению ко всем, включая съемочную команду и своих поклонников, большинство из которых поддерживали его. Исключение его из сериала Netflix — позор. Эти обвинения — всего лишь ложные слухи. Это просто неправильно", — заявил источник, близкий к семье актера.

Актера обвинила в сексуальных домогательствах пользователь с никнеймом milkievich, но позже к ней присоединились и другие анонимные пользователи, поддержав обвинения. По их словам, Уайт устраивал вечеринки, где приглашал женщин, чтобы напоить их. Среди обвинений в адрес Уайта также были оскорбления в сторону женщин и размещение их обнаженных фотографий в сети интернет.

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