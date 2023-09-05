43-летняя Равшана Куркова назвала дочку Самирой

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StarHit пишет, что 43-летняя актриса Равшана Куркова делится, что стать мамой было для нее долгожданным счастьем. Она стремилась к этому уже давно, и, наконец, ее мечта сбылась. В ее доме теперь звучат детские голоса, и к яркому и активному сыну Гаспару добавилась девочка с необычным именем — Самира.

Фото: с

Как и многие старшие дети, Гаспар немного ревнует младшую сестру, но без агрессивных проявлений. Равшана старается распределять свое внимание и поддерживать баланс между детьми, и пока это удается. Характер дочери еще рано оценивать, но малышка растет спокойной.

Несмотря на то, что Равшана Куркова недавно стала мамой, она быстро восстановилась после родов.

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