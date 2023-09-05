Иван Охлобыстин: "У Михаила Ефремова зубы выпали нижние."

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StarHit пишет, что актер Михаил Ефремов уже несколько лет отбывает наказание в колонии в Белгородской области по делу о смертельном дтп. Ему было назначено наказание на 7,5 лет, что означает, что он выйдет на свободу не раньше 2028 года. Тем не менее, его адвокаты надеются на условно-досрочное освобождение. В это время его друзья Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, не забывают о нем и регулярно навещают его.

Фото: Личный аккаунт Никиты Ефремова в Instagram

Ранее сообщалось о положительных новостях относительно Михаила Ефремова. Говорилось, что в колонии его называют "дядей Мишей", он поставил несколько спектаклей и работает в цеху. Однако последняя информация не радует его поклонников. У актера выпали нижние зубы, и его друзья сейчас ищут способы их восстановления. В настоящее время нельзя оперативно помочь Ефремову или отпустить его на лечение, поэтому его близкие и друзья пытаются найти другие способы решить эту проблему.

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