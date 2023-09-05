StarHit пишет, что певец Сергей Лазарев опубликовал фото с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
"На трезвую голову написал бывшей и пригласил на свидание. Лера, ты шикарно выглядишь! Лю! Спасибо за вечер", — написал Лазарев.
Телеведущая поблагодарила Лазарева за внимание и в ответ призналась ему в любви.
Лера также показала в ролике, как Сергей вручил ей красивый букет, что очень растрогало её.
По-видимому, атмосфера в ресторане, где проходила встреча, была очень романтичной, с украшением стола свечами и исполнением трогательных песен. Взаимодействие звезд вызвало восхищение у пользователей соцсетей, которые заполнили их комплиментами и выразили радость за дружбу между ними, а не за их романтические отношения.
Тем не менее, публика удивлена, что муж Леры, хоккеист Игорь Макаров, не ревнует её. Однако на эту тему хоккеист ничего не комментировал. Ранее Лера сама говорила, что в их семье почти нет ссор.
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