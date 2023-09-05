Сергей Лазарев устроил для Кудрявцевой ужин при свечах

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что певец Сергей Лазарев опубликовал фото с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Фото: лазарев

"На трезвую голову написал бывшей и пригласил на свидание. Лера, ты шикарно выглядишь! Лю! Спасибо за вечер", — написал Лазарев.

Телеведущая поблагодарила Лазарева за внимание и в ответ призналась ему в любви.

Лера также показала в ролике, как Сергей вручил ей красивый букет, что очень растрогало её.

По-видимому, атмосфера в ресторане, где проходила встреча, была очень романтичной, с украшением стола свечами и исполнением трогательных песен. Взаимодействие звезд вызвало восхищение у пользователей соцсетей, которые заполнили их комплиментами и выразили радость за дружбу между ними, а не за их романтические отношения.

Тем не менее, публика удивлена, что муж Леры, хоккеист Игорь Макаров, не ревнует её. Однако на эту тему хоккеист ничего не комментировал. Ранее Лера сама говорила, что в их семье почти нет ссор.